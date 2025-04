Governo da Ucrânia afirma que deve assinar acordo de exploração dos recursos minerais com os EUA

O governo ucraniano propôs, nesta quarta-feira (30), um cessar-fogo entre 30 e 90 dias com a Rússia . A Ucrânia também afirmou que deve assinar o acordo de exploração dos recursos minerais com os Estados Unidos . O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia informou que o país está pronto para negociações em qualquer formato assim que Kiev perceber que Moscou está preparada para a paz.



O governo russo anunciou, nesta semana, um nova trégua de três dias nas ofensivas contra a Ucrânia, que ocorrerá em 8, 9 e 10 de maio. Segundo o Kremlin, esse novo acordo ocorrerá por "razões humanitárias", e disse também que a data foi escolhida pelo presidente russo, Vladimir Putin , para marcar o aniversário do chamado "Dia da Vitória" — quando tropas da União Soviética e aliados venceram a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial .