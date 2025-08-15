Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Hytalo Santos é preso em São Paulo após ser acusado de exploração de menores nas redes sociais

Investigação ganhou repercussão após o youtuber Felca denunciar a "adultização" de crianças e adolescentes em vídeos do influenciador

Hora News|Do R7

O influenciador digital Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15) em São Paulo. Ele é investigado pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho por exploração da imagem de menores nas redes sociais


A investigação ganhou repercussão após o youtuber Felca denunciar a "adultização" de crianças em vídeos de Santos, o que fez com que a Justiça decretasse diversas medidas cautelares. Em nota, o Ministério Público e instituições parceiras destacaram o rigor técnico na apuração do caso, respeitando a dignidade das vítimas.

  • hora-news
  • hytalo-santos
  • sao-paulo-cidade
  • Felca

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.