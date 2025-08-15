Hytalo Santos é preso em São Paulo após ser acusado de exploração de menores nas redes sociais
Investigação ganhou repercussão após o youtuber Felca denunciar a "adultização" de crianças e adolescentes em vídeos do influenciador
O influenciador digital Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15) em São Paulo. Ele é investigado pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho por exploração da imagem de menores nas redes sociais.
A investigação ganhou repercussão após o youtuber Felca denunciar a "adultização" de crianças em vídeos de Santos, o que fez com que a Justiça decretasse diversas medidas cautelares. Em nota, o Ministério Público e instituições parceiras destacaram o rigor técnico na apuração do caso, respeitando a dignidade das vítimas.
