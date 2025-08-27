Lucro industrial da China cai 1,5% em meio à guerra comercial com os EUA

O setor industrial da China enfrentou uma retração nos lucros em meio à persistente guerra comercial com os Estados Unidos . Segundo o escritório de estatísticas do país asiático, houve uma redução de 1,5% no lucro das principais empresas industriais em comparação com 2024.

Em junho especificamente, essa queda foi ainda mais acentuada nas principais empresas do setor, atingindo 1,8%. No acumulado entre janeiro e julho deste ano, o recuo foi de 1,7%, comparando-se ao mesmo período do ano passado.

A diminuição dos lucros reflete as dificuldades enfrentadas pelo setor devido às tensões comerciais internacionais que impactam diretamente a economia chinesa.



