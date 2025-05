Lula anuncia novos programas para saúde e habitação em discurso na Marcha dos Prefeitos; assista

Em sua fala durante a Marcha dos Prefeitos, realizada em Brasília (DF) nesta terça-feira (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscou uma aproximação com prefeitos, vereadores e outros gestores municipais, com acenos para um multilateralismo independente de partidos ou visões políticas.





O presidente destacou a atuação dos ministros junto às administrações das cidades e a importância de ouvir as necessidades de cada localidade, entendendo as diferentes realidades. Lula pontuou que “é correto e louvável que o ministro, quando vem aqui, diga com muita exclusividade o que está fazendo ou o que vai fazer até o final do nosso mandato para atender as demandas que foram feitas em outros momentos pelas prefeituras desse país”.





criticou as atitudes de outros dirigentes e disse ser necessária “uma mudança de comportamento” dos poderes, que recorrem ao O petista tambéme disse ser necessária “uma mudança de comportamento” dos poderes, que recorrem ao Poder Judiciário para resolver atritos. “É preciso que a gente aprenda de uma vez por todas que os problemas que nós temos deveriam ser resolvidos em uma mesa de negociação”, completou.





Seguindo a lógica conciliadora no discurso, o chefe do Executivo disse estar aberto ao diálogo com prefeitos e governadores, independentemente de partido ou ideologia. “Eu não estou atendendo o representante de um partido político, eu estou atendo uma pessoa que foi democraticamente eleita para representar os interesses do povo da cidade ou de um estado”, afirmou Lula.





Minha Casa, Minha Vida. Já sobre os programas de governo, o presidente citou o Novo PAC (Programa de Aceleração da Construção) Seleções, que será implementado em parceria com estados e municípios nas áreas essenciais à saúde, educação, infraestrutura urbana, qualidade de vida e lazer — com investimento previsto de R$ 49,2 bilhões em 2025. Lula também anunciou a criação de um crédito para populações de baixa renda que precisam reformar casas já existentes e que não irão utilizar o





Ainda na linha de produzir uma “política pública para trazer benefícios às pessoas que mais necessitam”, o presidente anunciou o projeto Mais Especialistas , que busca trazer mais médicos para atendimentos dedicados a problemas específicos, além da realização de exames que podem levar meses atualmente. “Para ver se a gente consegue dar ao povo o direito de ser cidadão de primeira classe que todos nós queremos ser”, finalizou Lula.

No evento organizado pela), em que milhares de lideranças buscam a renegociação das dívidas e mais investimentos,e uma linha de crédito para reformas residenciais.