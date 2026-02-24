Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Mesmo em meio a nevasca, pessoas se divertem no parque

Moradores e turistas se divertem com neve após ciclone na cidade de Nova York

Hora News|Do R7

  • Google News

Após a passagem de um ciclone por Nova York, moradores e turistas transformaram o frio intenso em uma oportunidade para diversão.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • estados-unidos
  • clima
  • hora-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.