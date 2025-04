Ministério da Educação nunca olhou tão forte para a educação básica, diz Camilo Santana

“Nunca um Ministério da Educação , eu posso garantir isso, olhou com um olhar tão forte para a educação básica”, afirmou o ministro Camilo Santana na abertura da cerimônia para apresentação dos dados do Censo Escolar 2024 , nesta quarta-feira (9). Durante o discurso, Santana exaltou a importância da parceria do governo federal com estados e municípios e o aumento no orçamento da pasta nos últimos dois anos, com elevação dos valores em, aproximadamente, R$ 62 bilhões entre 2022 e 2025.





“O meu papel como ministro é garantir transparência em tudo que o Ministério faz, pactuação no regime de colaboração com os entes federados, com os municípios e os estados, para que cada política e cada ação possa ter seu resultado efetivo na construção dessas políticas neste país”, afirmou Santana.





O líder do MEC ainda informou que, graças ao uso de diversas plataformas no cruzamento de informações, os dados do Censo poderão divulgar, com mais precisão, os valores e a efetividade de políticas públicas e programas executados pelo governo. Entre eles, Santana citou o Pé-de-Meia , criado em 2024 e principal bandeira do governo Lula, ressaltando a importância da perenidade das políticas para uma melhor efetividade.