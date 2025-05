Pico de incidência do câncer de próstata acontece a partir dos 60 anos, explica oncologista

O câncer de próstata que acometeu o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , não é incomum dada a agressividade da doença, diz o médico Fernando Zamprogno, oncologista da Kora Saúde, em entrevista à RECORD NEWS . No último domingo (18), o gabinete pessoal do democrata anunciou que ele foi diagnosticado com uma forma agressiva da doença, que se espalhou para os ossos.



Segundo Zamprogno, o pico de incidência do câncer de próstata acontece a partir dos 60 anos e vai aumentando com a idade. A doença, no geral, não apresenta sintomas em sua fase inicial. O tratamento envolve uso de bloqueadores de hormônios combinados. “Uma droga injetável com uma droga oral, para maximizar o grau de resposta e controle”, explica o oncologista.