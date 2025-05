Bloqueio hormonal possibilita 'involução da doença', diz médico ao comentar câncer de Biden

"A principal forma de tratamento que nós temos hoje é através do bloqueio hormonal", explica o médico Maurício Cordeiro, coordenador do departamento de uro-oncologia da Sociedade Brasileira de Urologia, ao comentar o câncer de próstata em estágio avançado do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden .



Em entrevista ao Jornal da Record News de segunda-feira (19), Cordeiro ressalta que cada caso é avaliado individualmente, conforme o tempo em que a doença foi diagnosticada . Após uma série de exames, como o PET-CT, utiliza-se o PET de PSMA — sigla em inglês para Prostate-Specific Membrane Antigen, um marcador específico que pode confirmar o caráter metastático do câncer.



O especialista destaca que, por meio de medicações, é possível bloquear a produção de testosterona, que é o combustível para o crescimento das células cancerígenas da próstata. Segundo ele, ao reduzir essa produção, é possível alcançar a involução do câncer. "Não se trata de uma cura, mas conseguimos retardar o crescimento da doença", pontua.



Após cerca de sete anos, no entanto, o câncer pode voltar a progredir mesmo com o bloqueio hormonal. "Temos que começar a abrir mão de outras formas de tratamento, seja a quimioterapia ou através de alguns radiofármacos disponíveis", conclui o médico.