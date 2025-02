Primeiro encontro de Lula com Motta e Alcolumbre é marcado por falas de diálogo e cooperação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), respectivamente, para o primeiro encontro oficial entre os líderes, na manhã desta segunda-feira (3). O evento, realizado no Palácio do Planalto, em Brasília, foi marcado por falas de união e colaboração entre os poderes.



Durante seu discurso, Motta ressaltou a democracia, o trabalho e o diálogo para a construção de uma “pauta positiva” para o país. “Quem mais ganha com isso são os mais de 250 milhões de brasileiros que dependem desse relacionamento”, afirmou.



Já Alcolumbre , que retorna ao comando da Casa pela segunda vez, frisou sua amizade com o presidente da Câmara, prometendo fazer um Legislativo “forte, altivo e equilibrado”. O líder do Senado garantiu que irá atuar junto ao governo federal em um espírito colaborativo.



Em tom conciliador, o presidente Lula encerrou o encontro destacando as entregas do governo, como a PEC da transição, o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Para Lula, a aprovação dos projetos mostra que os interesses do povo brasileiro foram priorizados, independentemente de ideologias políticas. “Está em nossas mãos o tipo de Brasil que queremos entregar no final desse biênio ”, finalizou.