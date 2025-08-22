Logo R7.com
Quadrilha rouba celulares em loja de departamento no Ipiranga, zona sul de SP

Quatro ladrões foram flagrados durante o roubo; eles quebraram os cabos do alarme e ameaçaram funcionários

Hora News|Do R7

Quatro assaltantes foram flagrados roubando celulares de uma loja de departamento no Ipiranga, em São Paulo, nesta quinta-feira (21). Os ladrões chegaram de moto e arrancaram os celulares do mostruário. Eles quebraram os cabos do alarme e ameaçaram funcionários. O grupo fugiu em duas motos após pegar mais produtos.

