Reino Unido expulsará estudantes estrangeiros sem visto válido no país

O Reino Unido vai expulsar estudantes estrangeiros que não tenham visto válido. O governo britânico começou a entrar em contato para informá-los de que vão ser expulsos do país caso os vistos ultrapassem o prazo de validade. Dez mil alunos estrangeiros já receberam mensagem de texto ou correio eletrônico informando sobre as mudanças.



A expectativa é que milhares de estudantes vão receber a mesma mensagem nos próximos meses. O Ministério do Interior informou que a medida faz parte dos esforços para controlar a imigração .



Segundo o governo, foi verificado um aumento do número de estudantes estrangeiros que entram legalmente no país com vistos e solicitam asilo quando as autorizações expiram. Muitos desses pedidos de asilo são legítimos, mas os ministros britânicos estão preocupados com o aumento desenfreado dessa política.