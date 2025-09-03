Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Reino Unido expulsará estudantes estrangeiros sem visto válido no país

Medida faz parte dos esforços para controlar a imigração; alunos devem receber mensagem informando sobre mudanças

Hora News|Do R7

O Reino Unido vai expulsar estudantes estrangeiros que não tenham visto válido. O governo britânico começou a entrar em contato para informá-los de que vão ser expulsos do país caso os vistos ultrapassem o prazo de validade. Dez mil alunos estrangeiros já receberam mensagem de texto ou correio eletrônico informando sobre as mudanças.

A expectativa é que milhares de estudantes vão receber a mesma mensagem nos próximos meses. O Ministério do Interior informou que a medida faz parte dos esforços para controlar a imigração.

Segundo o governo, foi verificado um aumento do número de estudantes estrangeiros que entram legalmente no país com vistos e solicitam asilo quando as autorizações expiram. Muitos desses pedidos de asilo são legítimos, mas os ministros britânicos estão preocupados com o aumento desenfreado dessa política.

  • politica
  • reino-unido
  • imigracao
  • hora-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.