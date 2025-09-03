Logo R7.com
Corrida de cortadores de grama motorizados faz sucesso no Reino Unido

Edição de 2025 contou com 40 equipes e durou 12 horas

News das 10|Do R7

Uma corrida fez sucesso no Reino Unido por seu meio de transporte diferenciado: cortadores de grama motorizados. Competidores de várias partes do país estiveram presentes na edição desse ano, que contou com 40 equipes e teve 12 horas de duração. 


Depois de mais de 400 voltas no circuito com 1,5 km de extensão, ninguém soube dizer exatamente qual foi o desfecho da corrida, mas a diversão foi garantida.

