Salva-vidas é agredido por banhistas após alertá-los sobre mar agitado, na Tailândia
Turistas do Iêmen não gostaram da orientação e partiram para cima do homem, que sofreu ferimentos leves e registrou queixa na polícia
Um salva-vidas foi agredido por turistas em uma praia na Tailândia, na última segunda-feira (25). O homem pediu para que os banhistas respeitassem a bandeira de alerta de mar agitado e advertiu que não entrassem na água.
Os turistas, do Iêmen, não gostaram e partiram para cima da vítima com violência. Nas imagens, é possível ver a confusão na areia, até que outros banhistas intervêm. O salva-vidas sofreu ferimentos leves e registrou queixa na polícia.
