Torcidas organizadas argentinas podem ser proibidas após manifestações contra Javier Milei

O governo argentino pode proibir as torcidas organizadas após manifestações contra o presidente Javier Milei , que ocorreram nesta quarta-feira (12). A medida pode fazer com que as “barras bravas”, como são conhecidos esses grupos, possam ser classificadas como organizações criminosas. Membros de organizadas de diversos times apoiaram protestos de aposentados argentinos contra a perda de direitos e o declínio no valor das aposentadorias.