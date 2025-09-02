Trama golpista: ‘Possibilidade de condenação dos réus é maior que a da absolvição’, diz advogado

“Pela experiência, por aquilo que se comenta e se vê, a possibilidade de condenação dos réus é maior do que a da absolvição”, afirma Max Telesca, advogado especialista em Tribunais Superiores, ao analisar a expectativa em torno do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete acusados, iniciado na manhã desta terça-feira (2).



Ao ser questionado sobre a possibilidade de recurso dos acusados, Telesca pontua que não há previsão no regimento interno para embargos infringentes da turma, ou seja, “se não houver uma unanimidade nos votos, não há recurso nenhum”.



O especialista também opina sobre a postura que os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) poderão ter a respeito da nulidade da delação de Mauro Cid , ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e um dos oito réus do julgamento. “Isso é um ponto importante, porque uma das principais peças, se não a principal peça do processo, é a colaboração premiada do Mauro Cid. [...] Ela é uma delação que comporta indagações, essa é uma chance de haver alguma discussão”, analisa.