Análise: Brasil deve receber o apoio de países europeus para questões sociais durante o G20

“O Brasil deve contar com apoio principalmente dos países europeus”, comenta Vinicius Vieira, em entrevista à RECORD NEWS, nesta quinta-feira (15), sobre as discussões do G20 . Segundo ele, a expectativa é que o presidente Lula foque temas sociais, como combate à pobreza, taxação de grandes fortunas e mudanças climáticas. O encontro entre os líderes das maiores economias do mundo acontece nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro.