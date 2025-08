Análise: como tem sido a repercussão global dos últimos ataques da Rússia à Ucrânia

A Rússia voltou a atacar a Ucrânia após o ultimato de Donald Trump . O presidente americano deuprazo até 8 de agosto para o governo russo encerrar o conflito armado contra os ucranianos e, em caso de descumprimento, enfrentará tarifas de até 100%; o ataque foi feito por mais de 300 drones e 8 mísseis hipersônicos, 27 áreas da Ucrânia foram atingidas e cerca de 100 prédios foram destruídos.



Além disso, o Vice-presidente do Conselho de Segurança russo, Dmitri Medvedev, provocou os Estados Unidos ao expor em uma declaração que a Rússia ainda tem sistemas soviéticos de armas nucleares ativos. Após esta declaração, nesta quinta-feira (1°), o líder norte-americano ordenou o deslocamento de submarinos nucleares.



O professor de geopolítica João Correia explicou em entrevista para o Jornal da Record News que apesar da agitação entre os países, a realidade das coisas permanece como sempre foi; segundo ele, o discurso de Medvedev sobre o sistema soviético ativo e a movimentação de Trump com os submarinos de armamento nuclear, na verdade, fazem parte de uma habitual troca de farpas, e de demonstração de poder.



Como um jogo de xadrez, todos os países que rodeiam politicamente o conflito russo-ucraniano se movimentam segundo seus interesses a fim de conquistar o xeque-mate; a Índia , por exemplo, é um governo “agente-duplo”, segundo o professor. Ao mesmo tempo em que ela é essencial para a Rússia, por comprar petróleo e indiretamente financiar a guerra, permanecendo firme em sua disputa territorial com a China pela Caxemira, ela tem a abertura de negociação com os Estados Unidos.



“Eu penso que é mais a cortina de fumaça por acordos comerciais maiores que estão por vir”, diz o especialista.



No fim, ele declarou que, para ele, é difícil enxergar mudanças significativas nas economias dos países após a implementação do protecionismo econômico proposto por Trump, já que os governos têm encontrado saídas e soluções para preencher os vazios que o comércio norte-americano tem deixado; exemplo disso é o Brasil: “Nós diminuímos a compra do diesel que comprávamos dos Estados Unidos e passamos a comprar um diesel mais barato, made in Rússia”, diz.