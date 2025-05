Ausência de Neymar na convocação da seleção mostra autoridade técnica de Ancelotti, diz Noriega

A ausência de Neymar na convocação feita por Carlo Ancelotti foi uma decisão técnica que demonstra a autoridade do treinador italiano, afirma o comentarista esportivo da RECORD , Maurício Noriega , ao Jornal da Record News de segunda-feira (26).



Noriega pontua que a chegada do profissional vai evidenciar se o problema da seleção brasileira estava nos treinadores ou nos jogadores. O jornalista complementa que não há nenhum atleta do time maior que Ancelotti, e que a lista prioriza jogadores com os quais ele já trabalhou e têm familiaridade com seu estilo.



O novo técnico da seleção brasileira de futebol, Carlo Ancelotti, foi apresentado na segunda-feira (26), no Rio de Janeiro. Durante entrevista coletiva, ele anunciou os 23 nomes que disputarão duas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em junho. O Brasil, sob o comando do italiano, enfrentará o Equador em 5 de maio.