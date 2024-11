Autonomia e liderança: entenda por que há mais mulheres chefiando os lares no Brasil

Além da maior presença feminina no mercado de trabalho , houve uma mudança no comportamento da sociedade brasileira, que hoje conta com mais mulheres na liderança dos lares, explica Jefferson Mariano, analista do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em entrevista à RECORD NEWS, ele fala sobre a pesquisa que aponta que quase 50% das casas são chefiadas por figuras femininas no país. “Em muitos domicílios, elas são as únicas que sabem ler e organizar as finanças”, diz.