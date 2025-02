Brasil 'carrega contradição' e precisa rever metas para liderar transição energética global

Em entrevista ao Jornal da Record News desta segunda-feira (10), a porta-voz do Greenpeace Brasil, Camila Jardim, comentou o descaso da comunidade internacional em atualizar as metas para o Acordo de Paris . O tratado assinado por 197 países, em 2015, tem por objetivo reduzir as emissões de gases do efeito estufa.



Líder global em questões climáticas, o Brasil se prepara para sediar a COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025) em Belém, no Pará, e está entre os dez países que atualizaram as metas do acordo. Entretanto, para Camila, a promessa de redução das emissões de gases do efeito estufa entre 59% a 67% até 2035 está longe do ideal.



Segundo ela, o país precisa intensificar suas políticas sobre sustentabilidade e interromper o investimento em combustíveis fósseis, o grande vilão das mudanças climáticas, caso queira manter sua posição de destaque na comunidade internacional para transição energética. "Quando a gente abre uma nova área de exploração, ela vai começar a produzir só daqui a dez anos. Em 2035, a gente precisa ter globalmente reduzido as emissões de gases em 60%", pontuou.