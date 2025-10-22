Logo R7.com
Brasileiros têm até esta quarta-feira (22) para fazer solicitação de cidadania pela 'Lei dos Netos'

Vigência da legislação que facilita acesso à nacionalidade se aproxima do fim

Jornal da Record News|Do R7

Brasileiros que querem obter cidadania espanhola têm até esta quarta-feira (22) para fazer a solicitação através da "Lei dos Netos". Vigência da legislação que facilita acesso à nacionalidade se aproxima do fim.

