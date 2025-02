'Cafeína e álcool devem ser evitados nesta onda de calor', afirma cardiologista

O cardiologista Marcelo Franken analisou os impactos do calor para a saúde na edição de quinta-feira (7) do Jornal da Record News . Segundo ele, a cafeína e o álcool devem ser evitados nesse período. Além de elevar a temperatura corporal, o álcool pode agravar a desidratação e a vasodilatação. O especialista ressalta a importância de consumir alimentos frescos e manter a hidratação durante o calor intenso.



Uma onda de calor atingiu o Brasil no último domingo (2) e vem provocando temperaturas extremas nas regiões Sul e Sudeste. O município de Quaraí, no Rio Grande do Sul , chegou a registrar 43,8°C, a maior temperatura do estado desde o início do século 20.