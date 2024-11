Candidatos à presidência do Uruguai realizam últimos comícios de campanha

Os candidatos à presidência do Uruguai realizam seus últimos comícios antes da votação do primeiro turno, que será neste domingo (27). Yamandu Orsi, que aparece à frente nas pesquisas de intenção de voto, apontou a segurança publica como uma das principais preocupações. Álvaro Delgado, ex-ministro do atual presidente, Luis Lacalle Pou, aposta no discurso de continuidade do governo para conquistar os eleitores.