CFM registra média diária de 12 agressões contra médicos em 2024

O CFM (Conselho Federal de Medicina) registrou 4.562 casos de violência contra médicos no ano de 2024 — uma média de 12 por dia. O estado de São Paulo concentra um quarto dos casos do país e lidera a lista, seguido de Paraná e Minas Gerais . Os números são os maiores da série histórica iniciada em 2013.



Em entrevista ao Jornal da Record News desta sexta-feira (30), Jeancarlo Cavalcante, terceiro vice-presidente do CFM , comenta os números. “A maior causa de agressão contra médicos é a demora no atendimento. Normalmente são unidades de saúde superlotadas, demora no atendimento, e isso leva a que aquela população que vai ser atendida fique culpando os médicos pela demora nesse atendimento”, diz Cavalcante.



O representante do CFM relata a falta de segurança para os profissionais de saúde. “Nos temos, nas unidades, a guarda patrimonial. Ela não está ali para proteger as pessoas, mas sim o patrimônio, e isso tem levado a uma insegurança dos profissionais de saúde, em especial dos médicos, porque não tem uma retaguarda de segurança”, aponta.



Cavalcante ainda diz que os profissionais da saúde estão entre os que mais sofrem com problemas de saúde mental . “Isso é fruto de um trabalho sem condições instrumentais de trabalho e também condições de segurança. [...] Isso prejudica não apenas os médicos, mas toda a sociedade”, completa.