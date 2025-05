Cirurgias em mutirões oftalmológicos de unidades móveis não são recomendadas, afirma médico

De acordo com um levantamento do CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia), nos últimos três anos, pelo menos 222 pessoas tiveram complicações oculares relacionadas a atendimentos em mutirões oftalmológicos . Destas, 40 pacientes sofreram perda total ou parcial da visão.



Em entrevista ao Jornal da Record News de segunda-feira (26), Mauro Goldbaum, diretor do CBO e da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, afirma que os procedimentos cirúrgicos da iniciativa — normalmente realizados em unidades móveis de saúde , como ônibus e vans — são contraindicados.



“Improvisos nunca funcionam bem. Cirurgia tem que ser um procedimento que todos os envolvidos e todos os protocolos de processos estejam bem estabelecidos e sejam feitos de acordo com o que é planejado”, salienta Goldbaum.



Para o médico, é importante que essas operações sejam feitas em espaços onde a equipe está acostumada e que a estrutura esteja sempre à disposição, mas este não é o caso das unidades móveis.



“A preferência é por fazer em locais onde já são realizados esses procedimentos, com equipes locais que vão dar mais tranquilidade, vão ter mais facilidade de fazer esse acompanhamento, especialmente no primeiro mês de pós-operatório , e atender alguma demanda, algum evento adverso que necessite de um atendimento de urgência a qualquer momento”, completa Goldbaum.