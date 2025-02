‘Covid não acabou, mas as pessoas já esqueceram do que passaram há cinco anos’, diz infectologista

Depois de cinco anos desde o primeiro caso de Covid no Brasil que provocou uma intensa quarentena, “as pessoas já esqueceram do que passaram, estão se descuidando e, mais do que isso, não entenderam que o ato fundamental de proteção é a vacina”, segundo o infectologista David Uip. Durante entrevista ao Jornal da Record News , ele afirma que “a doença não acabou”, pelo contrário, pois recentemente foi identificado um novo tipo de coronavírus , que parece ter a mesma forma de transmissão e adequação as células humanas. Em 2025, o Brasil já registrou 13 mil novos casos de infecção e 82 mortes. “Hoje, recomenda-se o uso da vacina duas vezes por ano, que deve ser disponibilizada e aplicada principalmente em populações de mais vulnerabilidade”, conclui Uip.