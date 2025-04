De queda de pálpebra a reações anafiláticas: entenda quais são os principais riscos do uso do botox

“As complicações mais comuns são pequenos hematomas, um pouco de dor ou vermelhidão no local da aplicação”, aponta Gustavo Novaes, médico da Sociedade Brasileira de Dermatologia, sobre os riscos do uso do botox para fins estéticos e terapêuticos.



Em entrevista ao Jornal da Record News de segunda-feira (21), o dermatologista relembra os resultados de um estudo de 2021, que registrou mais de 7 milhões de aplicações da toxina botulínica para a estética. “Houve um aumento significativo de quase 20% por ano no número de aplicações de botox no mundo”, afirma.



Entre os efeitos adversos, Novaes destaca a queda da pálpebra , que afeta cerca de 3% dos pacientes. Ele alerta que, nesses casos, os sintomas podem persistir por pouco mais de um mês e não há tratamento imediato, sendo necessário apenas aguardar a recuperação natural.



O médico explica que, apesar de raras, consequências mais sérias podem acontecer, como alergias, urticária intensa e até mesmo reações anafiláticas . “Muitas vezes não é pela toxina botulínica pura em si, que é um produto que a gente aplica, mas, sim, pelas proteínas que estão presentes no frasco produzido pelos fabricantes”, completa.