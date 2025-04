Desafio de Galípolo será equilibrar alinhamento ao governo Lula com postura técnica, diz economista

Em entrevista ao Jornal da Record News , o economista e professor universitário Hugo Garbe afirmou que o mercado pode estar preocupado com a possibilidade de Gabriel Galípolo ter assumido a presidência do Banco Central como "alguém pró-governo Lula”. Galípolo teve sua posse oficializada nesta segunda-feira (30) e assumiu o cargo na quarta (1°) . Para Garbe, "a maior expectativa dos investidores está relacionada à taxa de juros, cuja projeção para fevereiro e março é de 15%.



O economista declarou ainda que o principal desafio de Galípolo será "equilibrar as demandas do governo federal com uma postura técnica e independente ".