Encontro entre Trump e Zelensky: líderes discutem possibilidade de cessar-fogo com a Rússia

Líderes discutem cessar-fogo na Ucrânia em meio a tensões com a Rússia

O professor do instituto de relações internacionais da USP (Universidade de São Paulo), Kai Enno Lehmann, analisa o encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky nesta sexta-feira (17) na Casa Branca, em Washington, para discutir a guerra na Ucrânia.

