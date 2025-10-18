Encontro entre Trump e Zelensky: líderes discutem possibilidade de cessar-fogo com a Rússia
Líderes discutem cessar-fogo na Ucrânia em meio a tensões com a Rússia
O professor do instituto de relações internacionais da USP (Universidade de São Paulo), Kai Enno Lehmann, analisa o encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky nesta sexta-feira (17) na Casa Branca, em Washington, para discutir a guerra na Ucrânia.
