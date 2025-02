Entenda como novo crédito consignado privado pode ter taxas mais atrativas para os trabalhadores

A expectativa para o novo crédito consignado privado é que os trabalhadores consigam juros mais baixos nas operações, segundo Claudia Yoshinaga, coordenadora do FGVcef (Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas). Em entrevista ao Jornal da Record News de terça-feira (25), Yoshinaga comenta que o consignado não depende da validação do sindicato e nem de um convênio da empresa, então o processo tende a ser mais rápido.



A medida provisória prevê empréstimos que usam o próprio salário como garantia, por meio da validação em uma plataforma que tem base no e-Social — sistema digital em que as empresas são obrigadas a registrar os dados dos empregados. A proposta deve ser enviada para o Congresso após o Carnaval.



Além do desconto em folha de pagamento, Claudia também destaca que outra característica que pode ser vantajosa aos trabalhadores são as ofertas mais competitivas, já que diversas instituições financeiras e bancos devem oferecer a modalidade.