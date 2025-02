EUA e Rússia têm interesse na eleição de Alice Weidel para chanceler da Alemanha, diz professor

Os Estados Unidos e a Rússia têm interesse na eleição de Alice Weidel, do partido AfD (Alternativa para Alemanha), como nova chanceler da Alemanha. Em entrevista ao Jornal da Record News de sexta-feira (21), o professor de relações internacionais, Vinícius Vieira, explica que o partido ao qual a candidata faz parte tem um maior alinhamento com a visão política de Donald Trump e Vladimir Putin.



Neste domingo (22), 60 milhões de alemães vão às urnas para eleger o próximo chanceler do país. Alice, que disputa o cargo com Friedrich Merz, da CDU (União Democrata-Cristã) – apontado como favorito, com quase 30% das intenções de voto –, tem entre seus apoiadores o empresário Elon Musk . Vieira ressalta, no entanto, que a existência de um movimento “anti-Musk” na Europa pode tirar votos da candidata.