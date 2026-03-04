Logo R7.com
EUA fecham embaixadas na Arábia Saudita, Kuwait e Líbano

Washington orienta cidadãos americanos a deixarem 14 países do Oriente Médio

Jornal da Record News|Do R7

Devido aos ataques iranianos, os Estados Unidos fecharam as embaixadas na Arábia Saudita, Kuwait e Líbano.

