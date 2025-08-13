Exportações do Mato Grosso aos Estados Unidos não chegam a 1,5%, afirma secretário

“O que o Mato Grosso exporta para os Estados Unidos não chega a 1,5% das suas exportações ”, aponta César Miranda, secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, em entrevista ao Jornal da Record News de terça-feira (12).



Responsável por 45% do superávit da balança comercial brasileira no primeiro semestre do ano, a região se destaca em diversas categorias agrícolas e mantém parcerias com países da Ásia e do Oriente Médio. No período, o saldo de exportações alcançou US$ 14,6 bilhões (aproximadamente R$ 75 bilhões, na cotação atual).



Embora alguns produtos, como madeira, ouro e carne, sejam afetados pelas tarifas impostas por Donald Trump , Miranda afirma que o estado avalia oportunidades para acessar novos mercados, como Japão, Coreia e União Europeia.



“A gente tem também a expectativa e espera que o governo brasileiro faça o seu papel de manter os canais comerciais e diplomáticos, em relação ao mercado americano, abertos, trabalhando, conversando, para que a gente possa superar esse momento”, completa.