Jornal da Record News

Guarda Revolucionária do Irã realiza exercícios militares no Estreito de Ormuz

Teerã e Washington vão retomar negociações sobre programa nuclear na terça-feira (17)

Jornal da Record News|Do R7

Nesta segunda-feira (16), a Guarda Revolucionária do Irã realizou exercícios militares no Estreito de Ormuz. O episódio ocorre às vésperas das negociações sobre o acordo nuclear com os Estados Unidos.

