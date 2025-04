Hesitação vacinal pode comprometer adesão à campanha de imunização em escolas públicas; veja análise

Embora o governo federal tenha anunciado, na quinta-feira (10), uma campanha de vacinação para 90% dos estudantes da rede pública — quase 28 milhões de crianças e adolescentes —, a ação será possível somente com a autorização dos pais ou responsáveis.



De acordo com Claudia Valente, coordenadora da ASBAI (Associação Brasileira de Alergia e Imunologia), a hesitação vacinal é uma das preocupações dos profissionais e pode comprometer o apoio à iniciativa.



Em entrevista ao Jornal da Record News , a médica diz que a estratégia do programa inclui rodas de conversas e discussões sobre a importância da imunização. “A gente sabe que, conversando, educando e explicando as dúvidas, a gente pode aumentar a adesão”, pontua.



Para Claudia, combater mitos com evidências científicas e explicar de maneira clara a função de cada vacina é essencial. Como exemplo, ela cita a vacina contra o HPV (Papilomavírus Humano), que, apesar de estar disponível gratuitamente nas unidades de saúde, ainda apresenta baixa procura no Brasil.