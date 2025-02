Ilhas de calor e atmosfera mais quente superam fenômeno natural La Niña

Com o estabelecimento de uma nova onda de calor no Brasil , o fenômeno conhecido como La Niña passou despercebido pelos brasileiros. Responsável por reduzir a temperatura e provocar fortes chuvas, o evento climático não conseguiu superar o clima quente causado pelas ilhas de calor e as mudanças climáticas.



Segundo o meteorologista Francisco de Assis Diniz, a perda de potência do La Niña está relacionada às ondas de calor. "Não está conseguindo vencer essa situação porque a atmosfera está mais quente e faz com que haja esse maior predomínio das temperaturas mais elevadas em grande parte do globo", disse Diniz em entrevista ao Jornal da Record News desta segunda-feira (17).