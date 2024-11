Insegurança e falta de traquejo: por que 25% de jovens levam os pais a entrevistas de emprego

Uma pesquisa feita nos Estados Unidos com 1.428 candidatos, com idades entre 18 e 26 anos, mostra que 25% dos jovens levam seus pais às entrevistas de emprego. De acordo com especialistas, essa tendência mostra “imaturidade e falta de habilidades comunicativas” por parte da geração Z . Além disso, a escolha de roupas inadequadas, a falta de compromisso com horários e a dificuldade em lidar com a rotina de trabalho têm pesado contra a contratação desses jovens.