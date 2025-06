Internações por reações alérgicas graves crescem 107% em uma década no Brasil

Ao longo de 2024, foram registradas 1.143 internações por reações alérgicas graves no Brasil — um aumento de 107% em relação a 2015, que teve 551 ocorrências. Os dados constam no sistema de informações hospitalares do SUS (Sistema Único de Saúde) e abrangem casos de origem respiratória e alimentar.



Fátima Rodrigues Fernandes, presidente da ASBAI (Associação Brasileira de Alergia e Imunologia), afirma ao Jornal da Record News de quinta-feira (5) que a elevação está ligada a mudanças no estilo de vida, como a alimentação rica em ultraprocessados, asalterações climáticas e o uso excessivo de plásticos.