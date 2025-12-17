Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Jornal da Record News

Kiev quer entregar proposta de paz a Moscou nos próximos dias

Governo ucraniano prepara documento junto com os Estados Unidos

Jornal da Record News|Do R7

  • Google News

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que uma proposta de paz para a guerra contra a Rússia deve ser entregue a Moscou nos próximos dias. O documento é preparado em conjunto com os Estados Unidos, o mediador das negociações.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • jornal-da-record-news
  • europa
  • ucrania
  • russia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.