Mais eficácia e menos efeitos colaterais: imunoterapia apresenta bons resultados para tratar câncer

Na semana passada, o Congresso Europeu de Hematologia apresentou resultados promissores de um estudo com pacientes que receberam medicamentos imunobiológicos e tiveram avanços significativos contra os tumores mieloma múltiplo e linfoma .



“Terapias inovadoras, como a imunoterapia , vêm com um perfil de segurança e eficácia muito melhor, ou seja, vão ser mais benéficas em termos de resposta e com a melhor tolerância para os pacientes, com menor taxa de efeitos colaterais”, afirma Breno Gusmão, onco-hematologista da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, ao comparar o novo tratamento de câncer com a quimioterapia e radioterapia .



Gusmão explica que a medicina está na era da precisão, em que a atuação é seletiva conforme o alvo terapêutico. “É como se fosse uma roupa desenhada e feita por um alfaiate diretamente para aquele paciente, ou seja, uma terapia desenhada para cada um no seu perfil biológico da doença”, completa.