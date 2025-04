Marcelo Rubens Paiva afirma que ‘Ainda Estou Aqui’ mostra que a tortura pode atingir qualquer um

Em entrevista ao Jornal da Record News nesta terça-feira (7), Marcelo Rubens Paiva afirmou que o filme Ainda Estou Aqui tem cativado o mundo por mostrar que a tortura “pode acontecer com qualquer um, em qualquer cidade do mundo”. Marcelo é autor do livro homônimo que foi a base do filme, premiado no domingo (5) com Fernanda Torres como melhor atriz de drama. O escritor destacou que a narrativa foi pensada sem cenas explícitas de tortura, buscando uma abordagem mais complexa. “Seria muito fácil fazer um filme de bandidos contra mocinhos, mas Ainda Estou Aqui é um filme dúbio, cheio de contrastes”, afirmou.