Marcelo Rubens Paiva comenta vitória de Fernanda Torres e relembra história de sua família

Em entrevista ao Jornal da Record News nesta terça-feira (7), Marcelo Rubens Paiva afirmou que o prêmio recebido por Fernanda Torres no Globo de Ouro como melhor atriz de drama foi “fantástico para todo o Brasil”. O escritor é autor do livro Ainda Estou Aqui , obra que inspirou o longa.



O filme narra a história de Eunice e Rubens Paiva , pais de Marcelo, que sofreram as consequências da ditadura militar. Durante a entrevista, o autor explicou como foi o processo de se distanciar da própria história familiar para escrever o livro e ressaltou a importância do sucesso do filme atualmente, destacando como a narrativa sensível e complexa tem conquistado o público internacional.



“Fizemos tudo de forma muito planejada. A história é também sobre uma mulher que se supera”, afirmou, ao comentar sobre Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres .