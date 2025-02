Maré Vermelha: fenômeno no litoral de SP pode contaminar frutos do mar e provocar intoxicação grave

Em entrevista ao Jornal da Record News desta terça-feira (11), Cláudio Barbosa, coordenador do LabISA (Laboratório de Instrumentação de Sistemas Aquáticos), explicou o fenômeno natural Maré Vermelha , responsável pela alteração na coloração da água do litoral norte paulista. Segundo Barbosa, o evento acontece devido à mudança de temperatura e a disponibilidade de nutrientes entre as correntes marítimas que se formam na região.



Apesar de ser comum, a sinalização da água vermelha indica um ambiente propício para a proliferação de microorganismos em ostras e mexilhões. Caso consumidos pelo ser humano, os frutos do mar contaminados podem provocar intoxicação grave.