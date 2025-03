‘Não desistir’: entenda quais são os desafios da EJA para diminuir a população analfabeta

“Não desistir, essa é a palavra que a gente tem quando se trata da população não-alfabetizada”, afirma Ana Lúcia Sanches, diretora de políticas de alfabetização do MEC (Ministério da Educação) .



Em entrevista ao Jornal da Record News desta segunda-feira (24), ela destacou as barreiras que a EJA (Educação de Jovens e Adultos) enfrenta para diminuir o analfabetismo no Brasil . Entre elas, há o desafio de manter os alunos até o final do curso e a dificuldade em assegurar as vagas em unidades próximas à população necessitada.



“Primeiro é convencer aquela pessoa que ela tem valor. Ela vem de uma série de negações por causa da família, dos filhos, do marido, do trabalho. Então, ela foi deixando para trás a própria vida e isso representa um ônus para sua cidadania”, explica Ana.



Lúcia diz ainda que é importante não deixar os alunos desanimarem no meio do processo. “Se ela entrar na escola e encontrar um professor acolhedor, certamente ela vai permanecer e encerrar com [a mesma] dignidade de qualquer outra pessoa que teve acesso a sua constituição como cidadão”, conclui.