'Não vamos cometer o erro de gestões anteriores, que anunciaram o fim da Cracolândia', diz Ramuth

Em entrevista à RECORD NEWS na quinta-feira (15), o vice-governador de São Paulo, Felicio Ramutho , detalha o avanço das ações coordenadas entre o governo estadual, a prefeitura e entidades sociais para enfrentar a crise da Cracolândia — região da capital marcada pelo consumo de drogas e pela vulnerabilidade social.



Ramuth destaca que o trabalho integrado, iniciado há mais de dois anos, tem resultado na redução da concentração de usuários na região central da cidade. “Era preciso que todos estivessem no mesmo barco, remando na mesma direção. Foi isso que fizemos desde fevereiro, com o plano de ação ao lado do prefeito Ricardo (Nunes)”, afirma.



Segundo o vice-governador, foram criadas 40 casas terapêuticas, uma estrutura inédita para acolhimento e tratamento de dependentes químicos. Além disso, cerca de 980 pessoas que passaram pela Cracolândia integraram o POT (Programa Operação Trabalho), da prefeitura, que concede R$ 900,00 mensais para que realizem atividades de zeladoria e manutenção urbana.



Ele pontua ainda que, com as melhorias, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade estão conseguindo se recuperar. Até 2023, a região central da capital paulista era considerada uma “terra de ninguém, onde o Estado praticamente não estava presente".