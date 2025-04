Nomofobia: saiba como identificar os sinais de que você precisa se desconectar do celular

“Se a pessoa sente um desespero quando perde o wi-fi ou quando a bateria acaba, a gente precisa perceber e começar a tomar cuidado”, alerta Bárbara Couto, especialista em terapia cognitivo-comportamental e neurociências, sobre o vício no uso de celular — a nomofobia .



De acordo com uma pesquisa da consultoria digital Turbine, divulgada em 2022, 39% dos brasileiros não conseguem ficar mais de 1 hora longe do aparelho. Outros 20% não suportam nem 30 minutos.



Em entrevista ao Jornal da Record News desta terça-feira (8), Bárbara explica que o principal sinal de alerta é quando o uso do eletrônico provoca prejuízo social ou de tarefas e responsabilidades, além da perda de foco em outras atividades. “Temos relatos de pessoas que acabam negligenciando o cuidado dos filhos porque está nessa constante busca pelo celular”, afirma.



A psicóloga também ressalta que, ao ficar sem o celular , quem sofre com o transtorno pode sentir “uma sensação de desespero mesmo, tal qual uma dependência química”. Os sintomas incluem maior irritabilidade, crise de ansiedade , taquicardia, sudorese e tremor.