Novo real digital: veja como o Drex irá funcionar no Brasil

Em entrevista à RECORD NEWS, Marco Zanini, CEO da DINAMO Networks, afirmou que o Drex é mais uma inovação tecnológica feita pelo Brasil, que virá com diversos ganhos para a população e para a economia do país. Segundo Zanini, a nova moeda digital utiliza tecnologias inovadoras para deixar as transações online mais seguras e permite programar os pagamentos, colocando informações como destinatário e motivo da operação. “Acreditamos que isso deve mitigar muitas fraudes”, completa Zanini.