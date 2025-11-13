O Futuro do Clima: Produtores apostam em técnicas regenerativas do solo
Iniciativas transformam antigas áreas de pecuária em fazendas produtivas
O Brasil é uma potência agrícola, mas enfrenta um desafio silencioso: a degradação do solo. No norte de Mato Grosso, uma nova geração de produtores mostra que é possível regenerar a terra, aumentar a produtividade e preservar o meio ambiente.
