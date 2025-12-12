Logo R7.com
Pesquisa mostra que 547 mil brasileiros têm esquizofrenia

Número real pode ser ainda maior por conta da falta de diagnósticos

Jornal da Record News|Do R7

Um estudo realizado pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) aponta que 547 mil brasileiros têm esquizofrenia.

