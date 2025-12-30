Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Jornal da Record News

Pix revolucionou o sistema financeiro do país em cinco anos

Diretor do BC conta motivos da criação e inovações promovidas pela ferramenta

Jornal da Record News|Do R7

  • Google News

O PIX foi lançado em 2020 e revolucionou o sistema financeiro nacional. Renato Gomes, diretor do Banco Central, fala sobre as inovações promovidas pela ferramenta.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • jornal-da-record-news
  • bc
  • Brasil
  • Pix

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.